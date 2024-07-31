31/07/2024 07:50

《國金頭條》聯儲局公布利率前，科技股再遭拋售，英偉達狂瀉7%

《經濟通通訊社31日專訊》聯儲局公布利率決策在即，超大盤科技股周二（30日）再遭拋售，英偉達狂瀉7%。微軟業績發布後，盤後股價亦下跌7%。

納指下跌222.78點，或1.3%，報17147.42點。標普500下跌27.1點，或0.5%，報5436.44點。道指數上漲203.4點，或0.5%，報40743.33點。

華爾街分析指，鑒於近期科技股走軟，如果聯儲局不發出9月降息的信號，而企業業績又表現不佳，市場可能會變得不太「美觀」。



*日媒：日本央行討論加息*



市場等待聯儲局、日本央行和英倫銀行的利率決策，美匯指數微跌0.03，至104.55。美元兌日圓續跌0.5%，至153.27。據NHK報導，知情人士稱日本央行委員將討論把利率從目前0%-0.1%，提高到0.25%左右。

歐元兌美元跌0.1%，至1.0812。英鎊兌美元下跌0.2%，至1.2833。澳元在周三（31日）公布CPI數據前，兌美元下跌0.2%，至0.6527。

投資者預期聯儲局發出降息訊號，紐約期金漲1%，至每盎司2451.9美元。油價跌至近兩個月來低點，紐約期油下跌1.08美元，結算價報每桶74.73美元。布蘭特期油下跌1.15美元，結算價報每桶78.63美元。(jf)