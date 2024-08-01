31/07/2024 10:54

【美國大選】民調：賀錦麗凝聚支持度，七大戰場州反超前特朗普

《經濟通通訊社31日專訊》彭博新聞/Morning Consult的最新民調數據顯示，篤定代表美國民主黨參加總統選舉的賀錦麗，在七個戰場州抹去了對手特朗普的優勢。賀錦麗的支持率為48%，反超特朗普1個百分點。

數據顯示，賀錦麗受年輕選民、非裔和拉美裔選民的大力支持。在非裔和拉美裔選民中，賀錦麗支持度達到49%和44%。在拜登宣布退選前，他在這些州落後特朗普2個百分點。

分析指，數據表明賀錦麗有機會重新集結一度助力奧巴馬入主白宮的選民，令她通向勝利的道路比拜登更為明朗。但賀錦麗目前可能正在享受「蜜月期」，在管理經濟和移民等問題上的能力仍有待考驗。

調查的7個戰場州為亞利桑那、喬治亞、密歇根、內華達、北卡羅來納、賓夕法尼亞和威斯康辛。(jf)