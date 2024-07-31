31/07/2024 11:07

【外圍經濟】澳洲核心通脹率意外降溫，為降息敞開大門

《經濟通通訊社31日專訊》澳洲統計局周三（31日）公布的數據顯示，備受關注的第二季度核心CPI按年漲3.9%，第一季度漲幅為4%。通脹壓力意外下降，促使市場提高了對澳洲央行降息的押注。澳元和澳洲國債孳息率走低。

第二季度CPI同比上漲3.8%，符合預期。澳元一度下跌0.8%，對政策敏感的3年期澳洲國債孳息率跌21個基點，澳洲股市延續漲勢。市場目前認為12月降息概率為50%。

加拿大皇家銀行亞洲外匯策略主管Alvin Tan指出：「澳洲第二季度CPI出人意料地差，尤其是核心指標，引發了澳元多頭平倉。」不過，通脹仍然高企，「因此單單這一數據還不足以讓澳洲央行立即開始降息，但這無疑減輕了壓力。」(jf)