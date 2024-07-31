31/07/2024 12:19

【外圍經濟】日本央行加息至0.25厘，美元兌日圓即時下挫

《經濟通通訊社31日專訊》日本央行周三（31日）公布利率決策，決定加息15個基點，把指標利率提高到0.15厘至0.25厘，並削減購債規模。美元兌日圓即時下挫，報151.81。

央行聲明指，將以可預測方式減少購買日本國債，包括從2026年第一季度起，將每月購債規模減至3萬億日圓。

央行計劃在8至9月間，每月購買4000億日圓5至10年期國債，每月4次，此前規模為4000至5000億日圓。央行同期計劃每月購買3750億日圓3至5年期國債，每月4次，之前為3500億至5000億日圓。

日本央行公布利率政策之際，日本財務省新任命的負責外匯事務副大臣三村淳亦亮相。他周一（29日）受訪時表示，近期日圓疲軟對日本經濟「弊大於利」，可以用市場干預等措施，遏制日圓的投機行為。

三村淳表示：「雖然近期日圓貶值有利有弊，但弊端正變得愈來愈明顯」。他指出，日圓貶值的壞處之一是能源和食品價格上漲，對消費者和進口商構成影響。

他續稱：「在多角度綜合評估後，如果確實有必要採取行動，我們會這麼做」。他還暗示，可能會延續前任神田真人的策略，讓投資者猜測日本何時會介入市場，來支撐日圓。(jf)