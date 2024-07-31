31/07/2024 16:40

摩根士丹利投資管理料標普500指數年底或接近6000點

《經濟通通訊社31日專訊》摩根士丹利投資管理發表2024下半年全球市場展望，該行認為下半年的主要影響因素將聚焦於利率水平、通脹趨勢和美國總統大選。摩根士丹利投資管理投資組合解決方案團隊投資總監JimCaron認為，股票、債券等資產在下半年均有潛在機遇值得挖掘。



*標普500指數年終接近6000點可能性高*



該行指，截至2024年5月，標普500的預期收益相比年初有所提升，表明今年以來累積收益強於預期。除非經濟突然減速，否則2025年的收益預估到年底可能會更高。

另外，估值方面，從市盈率的趨勢來看，標普500的前瞻市盈率截至2024年5月31日為20.5倍，高於年初的19.7倍。基於2025年的收益預估，兩者都支撐標普500指數年終接近6000點可能性高於接近5000點的可能性。



*新興市場債券具有投資價值*



該行認為，未來六個月內財政政策將逐漸佔據主導地位，成為市場主線，並對美國總統大選以及2025年的稅收和支出政策產生重大影響。隨著美國政府支出、債務和赤字的增加，以及地緣政治導致的關稅問題日趨嚴峻，財政政策亦可能主導貨幣政策，從而增加市場的不確定性和風險溢價。另外，在當前全球貨幣政策緊縮見頂、美元估值較高、新興市場整體基本面優於發達市場的宏觀背景下，認為新興市場債券具有投資價值。(hp)