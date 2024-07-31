31/07/2024 16:33

《本港經濟》本港次季GDP預估按年升3.3%，勝市場預期

《經濟通通訊社31日專訊》政府統計處公布，根據預先估計數字，2024年第二季本地生產總值按年實質上升3.3%，較第一季增長2.8%加快，並較市場預估升2.7%為佳。

經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升0.4%，略高於市場預測升0.3%。



*第二季經濟按季增長0.4%*



政府發言人表示，香港經濟在今年第二季繼續錄得溫和增長。按主要開支組成部分分析，在外部貨物需求持續的支持下，整體貨物出口繼續錄得強勁增長。整體投資開支隨著整體經濟增長進一步上升。不過，受到旅客和市民消費模式改變，以及港元匯率高企的影響，服務輸出的升幅放緩，私人消費開支轉為輕微下跌。



*市民消費模式改變及港匯偏強帶來挑戰*



展望未來，整體經濟在今年餘下時間應會繼續增長，但由於各方面的不明朗因素，不同經濟環節的表現或會參差。如果外部需求維持穩定，貨物出口的正面表現應該可以延續。經濟繼續擴張應可為固定資產投資提供支持。與此同時，地緣政治局勢緊張、貿易磨擦升溫，加上美國利率走勢還未完全清晰，可能會對經濟氣氛和活動添加不確定性。至於訪港旅遊業及私人消費，中央政府推出的多項惠港措施、當局大力提振市面氣氛，以及就業收入改善，均會帶來支持，但旅客和市民消費模式改變及港元匯率相對偏強，可能會繼續構成挑戰。(cl)