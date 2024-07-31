31/07/2024 16:54

《本港樓市》金管局：6月份新批出按揭貸款額按月減少22.5%

《經濟通通訊社31日專訊》香港金融管理局公布，6月份新批出的按揭貸款額較5月份減少22.5%，至245億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少25.6%，至86億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少21.3%，至138億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少16.6%，至21億元。



*新取用按揭貸款額按月增46.9%*



6月份新申請貸款個案按月減少17.2%，至6690宗。6月份新取用按揭貸款額按月增加46.9%，至243億元。

以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由5月份的92%下降至6月份的90.4%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，則由3.5%升至4.3%。

6月份未償還按揭貸款總額按月增加0.6%，至18668億元。按揭貸款拖欠比率輕微上升至0.1%，經重組貸款比率維持於接近0%。(cl)