31/07/2024 16:56

《本港經濟》6月港元存款升0.2%，人民幣存款跌6.4%

《經濟通通訊社31日專訊》金管局公布，認可機構的存款總額在6月份沒有明顯變動，其中港元存款上升0.2%，外幣存款則下跌0.1%。今年上半年，存款總額及港元存款分別上升3.2%及1.1%。

香港人民幣存款在6月份下跌6.4%，於6月底約1.06萬億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣滙款總額於6月份為1.26萬億元人民幣，而5月份為1.18萬億元人民幣。

6月份貸款與墊款總額上升0.5%，今年上半年下跌1.9%。其中在香港使用的貸款(包括貿易融資)及香港境外使用的貸款在6月份分別升1.2%及跌1.7%。由於港元存款的升幅較港元貸款的升幅大，港元貸存比率由5月底的81.4%，下跌至6月底的81.3%。

6月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.2%，與去年同期比較均上升1.5%。(bi)