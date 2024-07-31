31/07/2024 17:00

恒生：香港商業房地產佔整體貸款額16%，會繼續支持該行業發展

《經濟通通訊社31日專訊》恒生銀行(00011)於今年6月底不良貸款比率升至5.32%，較去年底高2.49個百分點。恒生執行董事兼行政總裁施穎茵表示，高息環境為該行部分香港商業房地產客戶帶來資金流的壓力，不良貸款比率無可避免地有所增加，但對香港經濟充滿信心，而房地產為本港經濟發展重要支柱，過往亦曾對面不同經濟周期，恒生會繼續支持商業房地產的發展。



*香港商業房地產客戶約三分之一不良貸款來自上市公司*



風險監控及合規總監張家慧稱，該行在風險管理方面一向採取審慎和前瞻性取態，來自香港商業房地產客戶中有三分之二的不良貸款均有提供抵押品，強調現時貸款價值比(LTV)水平仍然健康，屬於違約的LTV低於60%，屬於次級別的LTV低於50%；而另外三分之一沒有抵押品的不良貸款來自上市公司，其收入來源較多元化，信貸表現較好，90%屬於投資級別，強調香港商業房地產並非推動該行整體預期信貸損失(ECL)的主要動力，預期全年恒生的ECL會比去年為低。她又透露，涉及香港商業房地產的貸款組合涉資1400億元，佔該行的總貸款額16%。

張家慧指出，涉及內地商業房地產的ECL早於2022年見頂，今年亦沒有發生重大違約，而相關的貸款100%均有提供抵押，重申會貫徹較審慎的風險管理取態。



*料下半年美國減息1-2次，香港全年經濟增長2.8%*



施穎茵指出，恒生預期美國下半年會減息一至兩次，所釋出訊號會對經濟有幫助，可舒緩客戶的現金流壓力，及刺激經濟活動回升，預測香港今年全年GDP增長2.8%。她指出，現時環球投資正在轉移，供應鏈重新構建，會對經濟有短期影響，但恒生銀行作多元化投資，正積極探索包括大灣區及中東等其他市場，相信客戶數量、財務管理業務及大灣區市場未來會有所增長。

恒生宣派第二次中期股息每股1.2元，上半年合共派息2.4元，按年升9%。財務總裁蘇雪冰指出，30億回購計劃將於今年9月完成，現時該行資本狀況穩健，完成是次回購計劃後，會考慮各類方案以為股東帶來長遠回報。(ac)