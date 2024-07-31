31/07/2024 19:38

《再戰明天》中國公布財新製造業PMI，英倫銀行公布議息結果

《經濟通通訊社31日專訊》中國公布財新製造業PMI，及英倫銀行公布議息結果，料為周四(1日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，OPEC+召開部長級小組會議以檢視產油政策。本港時間周四晚7:00pm，英倫銀行宣布利率決定並公布會議記錄和貨幣政策報告。



*本港公布零售銷售，美國公布製造業PMI*



數據方面，周四德國公布6月零售銷售。8:30am（本港時間．下同），日本公布7月製造業採購經理人指數。9:30am，澳洲公布第二季出口物價，季率跌幅料由2.1%擴大至5.3%；第二季進口物價季率跌幅料由1.8%收窄至0.7%；6月出口；6月進口；6月貿易收支料由57.7億澳元降至50億澳元。9:45am，中國公布7月財新製造業採購經理人指數，料由51.8降至51.5。4:30pm，香港公布6月零售銷售，年率跌幅料由11.5%擴大至11.8%。5:00pm，歐元區公布6月失業率，料維持於6.4%。7:00pm，英國公布官方指標利率，料由5.25%降至5%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由185.1萬升至185.5萬；首次申請失業救濟金人數料由23.5萬升至23.6萬。9:45pm，美國公布7月製造業採購經理人指數，料由51.6降至49.6。10:00pm，美國公布7月ISM 製造業指數，料由48.5升至48.8。

在本港，明日公布業績的公司有:檳傑科達(01665)、理文造紙(02314)、海港企業(00051)、理文化工(00746)等。(wa)