31/07/2024 11:23
《港元利率》隔夜息月結日急升72基點創三個月高，其餘各期走軟
《經濟通通訊社31日專訊》月結日隔夜拆息急漲72基點，高見5.1531厘，結束四連跌，為4月30日以來最高，但其餘各期拆息走軟。
與樓按相關的一個月拆息跌2.4基點至4.51637厘，續創7月5日以來最低。反映銀行資金成本的三個月拆息連跌六天，報4.57369厘，為5月9日以來最低。六個月及一年期亦分別降至4.64238厘和4.74477厘。
港元匯價今早在7.8107-708134之間上落，最新報7.8128，較前收市價升0.004%。
美國聯儲局周二起一連兩日議息，市場普遍預期，今次議息將維持基準利率不變，但很可能暗示9月議息時將減息。(cl)
資料來源：香港銀行公會
與樓按相關的一個月拆息跌2.4基點至4.51637厘，續創7月5日以來最低。反映銀行資金成本的三個月拆息連跌六天，報4.57369厘，為5月9日以來最低。六個月及一年期亦分別降至4.64238厘和4.74477厘。
港元匯價今早在7.8107-708134之間上落，最新報7.8128，較前收市價升0.004%。
美國聯儲局周二起一連兩日議息，市場普遍預期，今次議息將維持基準利率不變，但很可能暗示9月議息時將減息。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|5.1531
|+72.25
|一周
|4.51566
|-2.244
|兩周
|4.51566
|-2.511
|一個月
|4.51637
|-2.44
|兩個月
|4.54381
|-3.554
|三個月
|4.57369
|-1.994
|六個月
|4.64238
|-2.823
|一年
|4.74477
|-2.782
資料來源：香港銀行公會