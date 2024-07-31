31/07/2024 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 5.1531 +72.25 一周 4.51566 -2.244 兩周 4.51566 -2.511 一個月 4.51637 -2.44 兩個月 4.54381 -3.554 三個月 4.57369 -1.994 六個月 4.64238 -2.823 一年 4.74477 -2.782

《經濟通通訊社31日專訊》月結日隔夜拆息急漲72基點，高見5.1531厘，結束四連跌，為4月30日以來最高，但其餘各期拆息走軟。與樓按相關的一個月拆息跌2.4基點至4.51637厘，續創7月5日以來最低。反映銀行資金成本的三個月拆息連跌六天，報4.57369厘，為5月9日以來最低。六個月及一年期亦分別降至4.64238厘和4.74477厘。港元匯價今早在7.8107-708134之間上落，最新報7.8128，較前收市價升0.004%。美國聯儲局周二起一連兩日議息，市場普遍預期，今次議息將維持基準利率不變，但很可能暗示9月議息時將減息。(cl)資料來源：香港銀行公會