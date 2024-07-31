31/07/2024 09:20

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1346 -18.00 1歐元/人民幣 7.7439 -58.00 100日圓/人民幣 4.6958 +313.00 1港元/人民幣 0.9134 -1.80 1英鎊/人民幣 9.1900 -213.00 1澳元/人民幣 4.6893 -103.00 1紐元/人民幣 4.2392 +154.00 1新加坡/人民幣 5.3295 +2.00 1瑞郎/人民幣 8.1016 +295.00 1加元/人民幣 5.1733 -17.00 1人民幣/林吉特 0.6473 -28.90 1人民幣/俄羅斯盧布 11.9643 -505.00 1人民幣/南非蘭特 2.5619 -168.00 1人民幣/韓元 192.5600 +39.00

《經濟通通訊社31日專訊》中共中央政治局昨日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議對人民幣匯率僅提出「要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」。隔夜日圓上漲及美元走低緩解外部壓力，而監管繼續維穩市場預期。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1346，較上個交易日升18點子，止兩連跌，與市場預測偏離收窄至逾1070點，上個交易日報7.1364。