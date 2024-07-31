31/07/2024 09:20
【聚焦人幣】政治局重申保持匯率穩定，中間價升18點子止兩連跌
《經濟通通訊社31日專訊》中共中央政治局昨日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議對人民幣匯率僅提出「要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」。
隔夜日圓上漲及美元走低緩解外部壓力，而監管繼續維穩市場預期。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1346，較上個交易日升18點子，止兩連跌，與市場預測偏離收窄至逾1070點，上個交易日報7.1364。
隔夜日圓上漲及美元走低緩解外部壓力，而監管繼續維穩市場預期。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1346，較上個交易日升18點子，止兩連跌，與市場預測偏離收窄至逾1070點，上個交易日報7.1364。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1346
|-18.00
|1歐元/人民幣
|7.7439
|-58.00
|100日圓/人民幣
|4.6958
|+313.00
|1港元/人民幣
|0.9134
|-1.80
|1英鎊/人民幣
|9.1900
|-213.00
|1澳元/人民幣
|4.6893
|-103.00
|1紐元/人民幣
|4.2392
|+154.00
|1新加坡/人民幣
|5.3295
|+2.00
|1瑞郎/人民幣
|8.1016
|+295.00
|1加元/人民幣
|5.1733
|-17.00
|1人民幣/林吉特
|0.6473
|-28.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.9643
|-505.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5619
|-168.00
|1人民幣/韓元
|192.5600
|+39.00