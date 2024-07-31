31/07/2024 17:08

《神州經脈》PMI創五個月低，滬指連挫三月，人幣止六個月跌勢

《神州經脈》滬深三大指數今日（31日）低開高走，滬綜指收漲2.06%，收復二千九，報2938.75點，深成指及創業板指雙雙漲逾3%。兩市成交達9033億元（人民幣．下同），為5月20日以來最多，按日暴增50.7%。

回顧7月全月，有兩大重磅會議召開。中共第二十屆三中全會通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，提出300多項重要改革舉措，但未釋放經濟政策轉向的訊號，對房地產市場也沒甚著墨，會議後滬深股市僅錄小升。其後人民銀行下調政策利率，市場預期銀行利差收窄，引發A股單日瀉1.65%創三個月最大跌幅。直至月底政治局會議召開，提出宏觀政策要持續用力、更加給力，然而當日滬指低見2865.15點，是2月8日以來新低，滬指直到最後一個交易日重拾上揚行情，全月跌幅收窄，跌約1%，連續第三個月下跌。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早大幅高開二百多點後升幅收窄，中午日本央行宣布加息15個基點，日圓兌美元匯價走高，人民幣間接受益，加上A股明顯向好，人民幣擴大反彈，至尾盤更曾收復7.22關，不過隨後升幅略有回吐，收報7.2261，較上個交易日4時30分收盤價大升211點子，兩連升，創7月25日以來近一周新高，全日在7.2191至7.2420之間波動。7月人民幣即期升值0.55%，結束此前連續六個月貶值走勢；若美聯儲降息時點更為明確，人民幣貶壓有望進一步緩解。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1346，較上個交易日升18點子，止兩連跌，與市場預測偏離收窄至逾1070點，上個交易日報7.1364。



*今日新聞精選*



1. 中共中央政治局昨日下午就推進現代邊海空防建設進行第十六次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時指出，要做好國家空中交通管理工作，促進低空經濟健康發展。要優化人民防空建設模式，構建現代人民防空體系。要堅持邊運行、邊改革、邊完善，優化邊海防領導管理體制，完善跨軍地協調機制，加強相關法制建設，確保邊海防各項工作規範有序、順暢高效。



2. 國家統計局公布7月份製造業採購經理指數（PMI）為49.4%，雖略優於預期，但已經是連續第三個月位於榮枯線下方，並創五個月低。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指，因傳統生產淡季、市場需求不足以及局部地區高溫洪澇災害極端天氣等因素對企業生產經營的影響，7月製造業景氣水平略有回落。《路透》引述分析指，數據顯示中國經濟仍有下行壓力，回升基礎待政策加強，昨日召開的中央政治局會議提到的「增量」政策舉措值得期待，預計下半年政策還有進一步加碼的可能性。



3. 財政部預算司司長王建凡今日在國新辦記者會上表示，在財政事權和支出責任劃分方面，適當加強中央事權、提高中央財政支出比例。財政部副部長王東偉則表示，三中全會對深化財稅體制改革作出了全面部署，提出了明確要求，財政部將深化論證具體改革方案，包括考慮將推進消費稅徵收環節後移並穩步下劃地方。王東偉又提到，目前中國關稅總水平為7.3%，低於9.8%的入世承諾；2024年中央財政科技支出達到3708億元，增長10%。財政部經濟建設司司長符金陵表示，今年以來，中央財政已經向地方下撥了救災資金115億元，提供了有力的財政資金支持。



4. 今日市場再傳，中央匯金旗下兩家上市券商中金公司和中國銀河合併，指「中金銀河合併，這兩家券商的員工大概都知道，就等官宣了」。不過，《上海證券報》午後報道指出，中金公司相關人士回應稱，「最近打聽這個傳聞的人很多，但我們沒有收到相關的消息」；銀河證券相關人士亦表示，「沒聽說這樣的消息，不知道為甚麼有傳言」。市場去年11月曾傳出中金公司、中國銀河合併重組的消息，但當時兩家公司均已發公告澄清，強調沒收到任何來自政府部門、監管機構或公司控股股東和實際控制人有關合併傳聞的書面或口頭的信息。



5. 中證監宣布，近日國務院決定任命李明為中證監副主席，免去方星海的中證監副主席職務。同時，中央組織部通知，李明任中證監黨委委員，免去方星海的中證監黨委委員職務。《路透》較早時已引述消息指，中證監首席檢查官、稽查局局長李明將升任中證監副主席，年逾60歲已任副主席近9年的方星海將到齡退休。



6. 美國貿易代表辦公室（USTR）表示，華府對包括電動汽車及其電池在內的一系列中國進口產品加徵關稅的措施，不會如期在8月1日執行，將至少押後兩周才執行。美國5月宣布對中國製電動車及電池徵收額外關稅，部分產品的額外稅率達100%。其後USTR公布，對中國進口產品的新關稅安排可望於8月1日生效。不過USTR周二稱，鑑於仍在檢視逾1000個涉及加稅的意見，預期將在8月才發布最終決定，待最終決定公布兩周後，新關稅才會生效。



7. 據《路透》引述兩位知情人士透露，拜登政府計劃於下個月公布一項新規，擬通過援引「外國直接產品規則」（FDPR），施壓他國不要向約120家中國實體出口半導體製造設備，不過荷蘭、日本、南韓等一些國家將獲得豁免。中國外交部發言人林劍回應稱，美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華的芯片出口管制，脅迫別國打壓中國半導體產業，嚴重破壞國際貿易規則，損害全球產業鏈穩定，不利於任何一方。中方對此一貫堅決反對。



8. 內地自全面進入汛期以來，多地暴雨不絕引發洪水，恐影響糧食生產。據央視報道，財政部下達中央財政農業生產防災救災資金20.37億元，重點對中國多地的玉米、大豆、中稻等主要秋糧作物噴施植物生長調節劑、葉面肥、抗逆劑、殺菌殺蟲劑等給予補助，並支持符合條件的農業社會化服務組織採取「統防統治」方式推進噴施作業，為穩定秋糧生產、全年糧食豐收提供有力保障。其中，下達內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江的資金達到8.76億元，佔總規模的43%。(sl)