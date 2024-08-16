31/07/2024 08:38

【大國博弈】美國對華電動汽車等加徵關稅行動至少押後兩周執行

《經濟通通訊社31日專訊》美國貿易代表辦公室(USTR)表示，華府對包括電動汽車及其電池在內的一系列中國進口產品加徵關稅的措施，不會如期在8月1日執行，將至少押後兩周才執行。

美國5月宣布對中國製電動車及電池徵收額外關稅，部分產品的額外稅率達100%。其後USTR公布，對中國進口產品的新關稅安排可望於8月1日生效。同時，USTR提出一併向包括口罩及針筒在內的中國進口醫療用品加徵關稅。當時，華府提及的受影響中國貨品總值為180億美元。

不過USTR周二(30日)稱，鑑於仍在檢視逾1000個涉及加稅的意見，預期將在8月才發布最終決定。該辦公室指，待最終決定公布兩周後，新關稅才會生效。(ry)