31/07/2024 12:01

【提振內房】東莞有樓盤推「買一套贈一套」活動

《經濟通通訊社31日專訊》內媒報道指，東莞一樓盤近期推出「買一套贈一套」活動。相關樓盤置業顧問表示，購買東莞該項目參與活動的房源，可獲贈由同一開發商位於惠州另一樓盤的一套公寓房，但本次買一送一僅限購買140平方米以上大戶型的客戶。

該置業顧問補充：「贈送的惠州公寓房，面積在40平方米左右，也為70年產權的住宅，該樓盤目前已是准現房。預計活動8月還會繼續，這項優惠何時結束還沒有明確時間節點。」

有消息稱上述項目為位於東莞萬江的萬科(02202)(深:000002)中天世紀水岸，免費贈送房源為惠州萬科雙月灣的指定公寓。參考公開平台信息，贈送房源的總價在20多萬元人民幣。不過，公寓大部分僅有40年或50年產權，與前述置業顧問所講的贈送房源信息有出入。(ry)