31/07/2024 16:21

【大國博弈】美加碼對華芯片產業限制，外交部：阻擋不了中國發展

《經濟通通訊社31日專訊》外電消息稱，美國拜登政府計劃於下個月公布一項新規，進一步施壓他國不要向約120家中國實體出口半導體製造設備。

中國外交部發言人林劍今日下午表示，中方已多次就中國的半導體產業闡明嚴正立場。美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華的芯片出口管制，脅迫別國打壓中國半導體產業，嚴重破壞國際貿易規則，損害全球產業鏈穩定，不利於任何一方。中方對此一貫堅決反對。

林劍強調，遏制打壓阻擋不了中國的發展，只會增強中國科技自立自強的決心和能力。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身的合法權益。希望相關國家堅決抵制脅迫，共同維護公平、開放的國際經貿秩序，真正維護自身的長遠利益。(ry)