31/07/2024 09:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升222點子，報7.2250

《經濟通通訊社31日專訊》隔夜日圓上漲及美元走低緩解外部壓力，監管繼續維穩市場預期。人民幣兌一美元中間價今報7.1346，較上個交易日升18點子，止兩連跌，與市場預測偏離收窄至逾1070點，上個交易日報7.1364。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早大幅高開222點子，報7.2250，上個交易日即期匯率收盤報7.2472。

中共中央政治局昨日(30日)召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。相比4月份政治局會議對人民幣匯率未有著墨，今次會議提出要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。經濟學人智庫(EIU)中國經濟高級分析師徐天辰表示，此舉估計是回應市場上對於匯率的擔憂，預計在岸價很難破7.3。(sl)