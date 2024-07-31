31/07/2024 16:36

【聚焦人幣】人幣即期收升211點子兩連升，刷近一周新高

《經濟通通訊社31日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早大幅高開二百多點後升幅收窄，中午日本央行宣布加息15個基點，日圓兌美元匯價走高，人民幣間接受益，加上A股明顯向好，人民幣擴大反彈，至尾盤更曾收復7.22關，不過隨後升幅略有回吐，收報7.2261，較上個交易日4時30分收盤價大升211點子，兩連升，創7月25日以來近一周新高，全日在7.2191至7.2420之間波動。7月人民幣即期升值0.55%，結束此前連續六個月貶值走勢；若美聯儲降息時點更為明確，人民幣貶壓有望進一步緩解。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升103點子，報7.2327。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1346，較上個交易日升18點子，止兩連跌，與市場預測偏離收窄至逾1070點，上個交易日報7.1364。

日本央行宣布升息，並公布縮減巨額債券購買計劃的詳細計劃。日本央行總裁植田和男在今日的貨幣政策決策會議後的記者會上表示，如果未來經濟和物價按照日本央行的預期發展，將「繼續提高政策利率，調整金融寬鬆的力度」。植田講話結束後不久，日圓兌美元升值超過1%，觸及150.61日圓的盤中高點，為3月以來最強水平。

市場人士表示，畢竟人民幣和日圓基本面並不相同，人民幣要擴大反彈，仍需基本面配合，市場目光聚焦美聯儲利率決議。

周四凌晨美聯儲主席鮑威爾如果保持「進展」和「更接近」的措辭，或足以讓市場堅持對9月聯邦基金利率下調的預期。(sl)