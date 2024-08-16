31/07/2024 14:23

【大國博弈】路透：美國將推新規封鎖中國晶片技術，日韓荷獲豁免

《經濟通通訊社31日專訊》據《路透》引述兩位知情人士透露，拜登政府計劃於下個月公布一項新規，擬通過援引「外國直接產品規則」（Foreign Direct Product Rule，簡稱FDPR），施壓他國不要向約120家中國實體出口半導體製造設備，不過荷蘭、日本、南韓等一些國家將獲得豁免。

荷蘭的ASML是全球光刻機龍頭企業，而日本擁有多家知名半導體企業，其中東京電子是全球第四大半導體製造設備供應商，至於南韓的三星電子、SK海力士則分別是全球最大和第二大的記憶體製造商。

報道指，受新規影響的國家將包括以色列、新加坡和馬來西亞，台灣地區也在限制範圍內。

報道沒有提及哪些中國公司將受到影響，但提到這120家實體包括六家晶片製造廠，以及工具製造商、電子設計自動化(EDA)軟件供應商和相關公司。

根據FDPR規定，無論有關產品是否在美國製造，只要產品使用到美國技術，美國政府就有權阻止其銷售。美國政府目前利用此規則打擊中國科技公司華為。

報道又指，目前有關新規還只是草案，未來可能仍有所改變。(ey)