31/07/2024 10:47

【政治局會議－解讀】連平：中低收入群體龐大，有助促進消費增量

《經濟通通訊社31日專訊》中共中央政治局昨日召開會議，要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的著力點要更多轉向惠民生、促消費，增強中低收入群體的消費能力和意願。人民銀行主管媒體《金融時報》引述廣開首席產業研究院院長連平表示，中低收入群體規模巨大，對消費增長有潛在推動和促進作用，建議多措並舉增加居民可支配收入。

連平指，根據統計，當前中國約有9億中低收入群體，約佔總人口的64.3%。若十年內中低收入群體的人均年可支配收入能提升1萬元人民幣，按照當前全國居民人均消費支出佔人均可支配收入68%的比重來計算，則將至少帶來6.1萬億元人民幣的消費增量，有利於進一步有效擴大內需和促進全國統一大市場的形成。

連平建議多措並舉增加居民可支配收入，完善保障體系，提升居民服務消費能力，同時加快推進新型城鎮化建設步伐，擴大服務消費需求增長的基數和增量，並加快推進農村土地制度改革，大幅提升農民服務消費能力。(sl)