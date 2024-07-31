31/07/2024 09:47

【數據解讀】7月PMI五個月低，統計局：極端天氣等影響生產

《經濟通通訊社31日專訊》國家統計局公布，7月製造業採購經理指數(PMI)為49.4%，比上月略降0.1個百分點，略優於預期的49.3%，連續第三個月位於榮枯線下方，並再創今年2月以來的五個月低點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指，因傳統生產淡季、市場需求不足以及局部地區高溫洪澇災害極端天氣等因素對企業生產經營的影響，7月製造業景氣水平略有回落。



*生產續擴張，惟需求回落*



其中，生產指數為50.1%，比上月下降0.5個百分點，製造業生產繼續保持擴張；新訂單指數為49.3%，比上月下降0.2個百分點，製造業市場需求有所回落。從行業看，黑色金屬冶煉及壓延加工等行業生產指數和新訂單指數均低於臨界點，產需釋放相對不足。

受市場需求不足和近期部分大宗商品價格下降等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為49.9%和46.3%，比上月下降1.8和1.6個百分點，表明製造業市場價格總體水平有所下降。

大型企業PMI為50.5%，比上月上升0.4個百分點，其生產指數和新訂單指數分別為52.1%和50.6%，大型企業生產經營活動總體穩定，為製造業平穩運行提供有力支撐。中、小型企業PMI分別為49.4%和46.7%，比上月下降0.4和0.7個百分點。

生產經營活動預期指數為53.1%，比上月下降1.3個百分點，仍位於擴張區間，表明多數製造業企業對近期市場發展較為樂觀。



*零售、房地產景氣度偏弱*



7月非製造業商務活動指數為50.2%，比上月下降0.3個百分點。

其中，服務業商務活動指數為50%，比上月下降0.2個百分點，服務業業務總量總體與上月持平。從行業看，零售、資本市場服務、房地產等行業商務活動指數均低於47%，景氣度偏弱。從市場預期看，業務活動預期指數為56.6%，比上月下降1個百分點，表明服務業企業對市場發展保持樂觀。

受高溫暴雨和洪澇災害等不利因素影響，建築業企業生產經營活動有所放緩，商務活動指數為51.2%，比上月下降1.1個百分點。從市場預期看，業務活動預期指數為52.9%，表明多數建築業企業對行業發展保持信心。

7月綜合PMI產出指數為50.2%，比上月下降0.3個百分點，表明中國企業生產經營活動擴張有所放緩。(sl)