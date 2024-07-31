31/07/2024 15:40

【數據解讀】分析：中國經濟回升基礎待加強，下半年政策料再加碼

《經濟通通訊社31日專訊》中國7月官方製造業採購經理人指數(PMI)微降至49.4%，略優於預期，但連續第三個月位於榮枯線下方，並再創今年2月以來的五個月低點；非製造業PMI亦略降至50.2%，創八個月新低。

《路透》引述分析指，數據顯示中國經濟仍有下行壓力，回升基礎待政策加強，而這與昨日召開的中央政治局會議指向一致；會議提到的「增量」政策舉措值得期待。分析又指，目前國內的政策重點是財政政策加力、給力，加強政策落實效率，下半年政策還有進一步加碼的可能性。



*機構：地方專項債發行料加快，樓市去庫存政策支持料加大*



招商證券宏觀團隊指出，7月的高頻數據未見明顯起色，還是需要政府部門尤其是中央政府加大擴張力度，這樣才能推動有效需求的修復。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，要高度重視市場主導的需求收縮，表現為企業、居民越是不容易掙錢，就越不敢花錢，需求就會進一步收縮。

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤預計，基於7月政治局會議釋放的政策信號和近期出台的政策舉措，中國政府年內推出的政策支持應比較溫和，基本延續過去幾個月的政策基調，加快落實已出台和確定的支持政策。她並稱，中國地方政府專項債發行節奏和資金撥付可能加快，並進一步加大房地產去庫存的政策支持。如果有必要，還可以進一步使用部分超長期特別國債資金用於支持居民消費和企業資本開支，不過這也意味著用於支持基建投資的特別國債資金規模可能下降。(sl)