31/07/2024 09:43

《投資智慧－鄧聲興》內地深化金融體制改革，完善貨幣政策框架

《投資智慧》近日，二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出「加快完善中央銀行制度，暢通貨幣政策傳導機制」，並以「加快完善中央銀行制度」為深化金融體制改革的重要舉措，相信貨幣政策框架有望進一步完善。



金融體制改革的重點內容與中央銀行密切相關。中央銀行的根本職責是維護幣值穩定和金融穩定，既是負責金融管理的行政部門，也是市場中通過市場化手段調控金融活動的主體，因而為應對宏觀金融變化而普遍實施獨立的財務預算制度，以確保實現任務和目標的能力及財力。



現今中國的相關制度以貨幣政策體系和宏觀審慎政策體系為核心，兼顧經濟金融普遍規律且具有鮮明中國特色。作為一個國家最重要的貨幣金融管理制度，加快建設現代中央銀行制度，將有助於促進宏觀調控體系更加科學全面。



結合人行解讀，改革方向首先是構建科學穩健的貨幣政策體系，主要是完善基礎貨幣投放和貨幣供應調控機制，暢通貨幣政策傳導機制，健全市場化利率形成、調控和傳導機制及增強人民幣匯率彈性。目前海外減息預期升溫，料人民幣匯率有望進入雙向波動並降低套息交易的穩定性。結合人行日前宣布開展臨時隔夜正回購或逆回購操作並收窄利率走廊等政策，或將以短期操作利率為主要政策利率，明確利率走廊區間，增強對短端資金利率的調控，形成分工明確且合理聯動的中央銀行利率體系。



總體來看，料未來中國利率有望穩步下降，但對經濟發展的幫助仍有待觀察。目前中國市場信心不足，需要強而有力的減息力度支持。歷史上美日歐多以量化寬鬆(QE)刺激經濟修復，早前也有「中國版QE」即將開啟的傳聞。而面對目前技術性通縮，未來中國財政部是否考慮加大國債增發力度再以人行直接購入以獲得資金，從而出台更多財政政策推動經濟發展，開啟「中國版QE」，或將對中國經濟實現更多助力。《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》



*筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份。



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