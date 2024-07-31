31/07/2024 15:25

【外圍經濟】美國佛羅里達州出現的颶風或耗盡再保險公司的儲備

《經濟通通訊社31日專訊》分析指，更頻繁出現的大西洋颶風可能會增加美國佛羅里達州的財產損失，迫使國家支持的再保險公司出售更多債務以滿足承保需求。

根據穆迪的報告，如果一場颶風在該州登陸，並造成與颶風伊恩2022年吹襲時相當的損失，即大約95億美元，金額將超過「佛州颶風災難基金」的69億美元的儲備。以Denise Rappmund為首的穆迪分析師表示，基金將首先使用69億美元的儲備，然後可能會分批獲得債務收益，以匹配預期的支出。穆迪表示，該基金有能力發行債務來達到單季最高170億美元負債上限的索賠。

數據顯示，該基金在佛州的保險市場中發揮著至關重要的作用，佛州比其他州更依賴再保險。穆迪稱，佛州近40%的保費被轉讓給再保險公司，而其他大多數州的比例僅為20%或更低。更頻繁的風暴將令基金運作變得更具挑戰性。(rc)