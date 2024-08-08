08/08/2024 16:45

《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁講話，美國公布批發庫存等數據

《經濟通通訊社8日專訊》美股昨日早盤上行，但規模420億美元的10年期美國國債標售需求疲軟，導致國債孳息率走高，且企業財報好壞參半，美股重回跌勢。道指下跌234.21點或0.6%，報38763.45點。標普500指數下跌40.53點或0.8%，報5199.5點。納指下跌171.05點或1.1%，報16195.81點。港股方面，恒生指數收市報16891，升13點或0.1%，成交1028億元。

各國重要經濟活動方面，9日本港時間凌晨3:00am，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在全美商業經濟協會(NABE)網絡研討會上講話。

數據方面，今晚8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由187.7萬降至187.1萬；7月連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數料由24.9萬降至24萬。10:00pm，美國公布6月批發庫存，月率升幅料由0.6%收窄至0.2%；6月批發貿易月率升幅料由0.4%收窄至0.3%。明日，中國公布7月貨幣供應M1，年率跌幅料由5%擴大至5.3%；7月貨幣供應M2年率升幅料由6.2%收窄至6%。(wa)