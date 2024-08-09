08/08/2024 09:54

【美國大選】賀錦麗搭檔沃爾茲曾在佛山任教，遭共和黨指「親中」

《經濟通通訊社8日專訊》美國民主黨總統選舉提名人賀錦麗周二（6日）宣布明尼蘇達州州長沃爾茲為其搭檔。由於後者年輕時曾在中國佛山第一中學任外教一年，隨即引來共和黨攻擊，深挖他數十年來有關中國的活動和言論。

曾在特朗普入主白宮時，擔任過代理國家情報總監的格雷內爾(Richard Grenell)，在社交平台X發文，指「沒有人比馬克思主義者沃爾茲更親中」。特朗普支持者還挖出2019年時，沃爾茲發文批評特朗普對華加徵關稅，損害美國農民利益。

美媒還掘出，沃爾茲1990年從中國任教返美後，對一家地方報紙說：「如果中國有適當的領導層，他們的成就將不可限量。他們是非常善良、慷慨和有才幹的人。」

《彭博社》分析指，沃爾茲與中國的關係可以追溯到幾十年前，這或許有助於賀錦麗更好處理對華問題，但也因此成為共和黨的攻擊目標。(jf)