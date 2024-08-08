08/08/2024 19:20

《再戰明天》中國公布CPI及PPI

《經濟通通訊社8日專訊》中國公布CPI及PPI，料為周五(9日)市場焦點。



*日本公布貨幣供應M2及M3，德國公布CPI*



各國沒重要經濟活動。數據方面，周五中國公布7月貨幣供應M1，年率跌幅料由5%擴大至5.3%；7月貨幣供應M2年率升幅料由6.2%收窄至6%。7:50am（本港時間．下同），日本公布7月貨幣供應M2；7月貨幣供應M3。9:30am，中國公布7月消費者物價指數，年率升幅料由0.2%擴大至0.3%；7月生產者物價指數年率跌幅料由0.8%擴大至0.9%。2:00pm，德國公布7月消費者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.3%，年率升幅料維持於2.2%。

在本港，明日公布業績的公司有:中國新城鎮(01278)、金斯瑞生物科技(01548)、萬威國際(00167)、盛洋投資(00174)、陽光油砂(02012)、卡賓(02030)、富智康集團(02038)、晉安實業(02292)、元征科技(02488)、遠東宏信(03360)、正大企業國際(03839)、東銀國際控股(00668)、易通訊集團(08031)、水發興業新材料(08073)、新利軟件(08076)、基石金融(08112)、亞勢備份(08290)、名仕快相(08483)、遠航港口(08502)、寶燵控股(08601)、匯賢(87001)、碧生源(00926)等。(wa)