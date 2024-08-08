08/08/2024 11:21
《港元利率》拆息連續兩天全線走低，一個月期九連跌險守4厘
《經濟通通訊社8日專訊》港元拆息連續兩天全線向下，隔夜息再跌近10基點至3.67976厘，見逾兩個月最低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌九天，報4.07417厘，續創4月25日以來新低。
反映銀行資金成本的三個月拆息跌勢持續，低見4.3厘，為去年5月10日以來最低。六個月及一年期亦分別降至4.38363厘和4.44125厘。
港元匯價今早在7.7815-7.7987之間上落，最新報7.7919，較前收市價升0.08%。
美國聯儲局公布，6月消費者信貸額增加89.3億美元，低於市場預期的98億美元。摩根大通行政總裁戴蒙認為，美國經濟軟著陸的概率與今年初一樣，介乎35-40%，陷入衰退的機會仍較高。
隔晚美股高開低走，恒指今早低開104點後，跌幅擴大，最多曾跌212點，低見16665。其後拗腰反彈，恒指最新倒升109點，報16986。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息跌勢持續，低見4.3厘，為去年5月10日以來最低。六個月及一年期亦分別降至4.38363厘和4.44125厘。
港元匯價今早在7.7815-7.7987之間上落，最新報7.7919，較前收市價升0.08%。
美國聯儲局公布，6月消費者信貸額增加89.3億美元，低於市場預期的98億美元。摩根大通行政總裁戴蒙認為，美國經濟軟著陸的概率與今年初一樣，介乎35-40%，陷入衰退的機會仍較高。
隔晚美股高開低走，恒指今早低開104點後，跌幅擴大，最多曾跌212點，低見16665。其後拗腰反彈，恒指最新倒升109點，報16986。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.67976
|-9.965
|一周
|3.82476
|-11
|兩周
|3.89613
|-5.5
|一個月
|4.07417
|-5.964
|兩個月
|4.27631
|-0.875
|三個月
|4.3
|-3.311
|六個月
|4.38363
|-2.607
|一年
|4.44125
|-1.566
資料來源：香港銀行公會