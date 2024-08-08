08/08/2024 14:21

《真知灼見－溫灼培》構成人民幣升的三大原因

《真知灼見》踏入本周，人民幣匯價（離岸）高見7.0822兌1美元（據《路透社》數字），是今年最高水平。事實上，人民幣的上升早於7月初便開始展現。人民幣的上升與一般主要外幣類同，都是主要受惠於市場普遍對美國聯儲局有機會提早於9月減息的預期。而當聯儲局在8月1日（本港時間）議息會上對市場預期有所認同後，便更加速了一眾主要外幣包括人民幣走強。



*中美息差有望收窄，是人民幣最大支持*



不能否認，中美息差有望收窄，是人民幣是次上升的最大支持。而亞洲另一主要貨幣日圓大幅走強，相信亦紓緩不少人民幣壓力。始終，日本是內地其中一個主要出口競爭對手，倘日圓不斷走弱，創38年低位後還繼續下跌，這樣相信人民幣要升也不容易。



*相信市場也看準人民幣的穩定性質*



除了上述兩大支撐人民幣匯價因素，相信還有第三個亦相當重要，但又較少人留意的因素，就是人民幣本身所具備的穩定性質。雖說美國快將減息，但論息差，相信兩者未必會快速收窄，因為相信人行是會趁美國減息對人民幣紓緩壓力之際，因應內地經濟需要而同樣作出減息。或許內地減息步伐不會較美國快，所以相信兩者息差還是會收窄，只不過不會太大。減息後內地經濟有望變得更穩，加上全球一起減息有利刺激環球經濟，有利中國出口，這一切都可視為利好內地經濟，視為人民幣背後的穩定基礎。

另一邊廂，當美國減息，美元本身已有機會整體轉弱，加上美國大選前夕帶來的政策風險及對經濟前景帶來的不確定性等，穩定的人民幣便成了避風港。環觀一眾主要外幣的近期表現，可謂大上大落，日圓一個月前才處162兌1美元的38年低位，周一（5日）卻高見約142；而歐洲貨幣方面，又要面對俄烏及中東局勢變化帶來的雙重不穩定性，相信這會驅使未來更多資金轉投向人民幣。



*人民幣升破7.08兌1美元，料是時間問題*



周初，市場首次對7.08人民幣兌1美元這重要阻力位置作出挑戰，圖表上這位置是去年12月形成的一個阻力位。假使聯儲局於9月落實減息，不排除人民幣有機會再考驗該位置，並可想象若美國減息愈快愈猛，人民幣升穿該位置的機率愈大。至於支持位，可留意7.2兌1美元水平。最後，在未來的事件上，除了要留意聯儲局9月18日議息會，還需留意10月22日的金磚領導人峰會，看會上會否推出更多去美元化政策，及會否推出一個組織內各國都能接受的一個共同支付平台。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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