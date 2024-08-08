08/08/2024 10:32

《基金觀點》宏利資管：日本股市料獲良好支持，宜續留意優質企業

《環富通基金頻道8日專訊》踏入8月份，日本股市在首三個交易日累積下跌逾20%，其中在8月5日單日跌幅更高達12%。宏利投資管理日本股票部門主管Edward Ritchie分析是次股市調整的原因，並提出他對於日本股市、日本央行利率路徑的觀點。



*憂美國主導環球經濟衰退，日本加息損出口商盈利前景*



市場急跌的主因是環球投資者突然改變預期，憂慮會出現由美國主導的環球經濟衰退。這個觀點源於部分投資者認為，美國聯儲局在7月底並無減息是政策失誤，而美國就業和工業需求數據轉弱正好印證其看法。此轉變促使大量投資者迴避風險。全球最大的風險交易之一是所謂的「日圓套息交易」，即是指環球投資者沽空日圓，並投資於日本股市。投資者尋求降低風險或將日圓套息交易平倉，正是日圓大幅走強和日本股市下跌的主因。

有多項其他因素促使這種投資氣氛轉變，並導致股市跌勢加劇。在7月31日，日本央行將政策利率由0%至0.1%，上調至0.25%，帶動日圓走強。預期日圓升值將削弱日本出口商的盈利前景，但日圓對日本整體企業盈利的影響已不如過往般大。

事實上，許多日本製造商現時都在海外生產，因此貨幣影響一般偏向換算方面（將海外盈利換算成日圓），多於交易性質（以日圓成本為基礎，將日本生產的產品銷售至海外市場）。部分評論員亦認為，日本加息或會導致當地經濟放緩，但這並非主要風險。



*環球科技股投資氣氛轉差，中東緊張局勢再度升溫*



另一個跌市原因是環球科技股的投資氣氛在7月初開始轉變。現屆美國政府表示，將進一步收緊美國及其盟友向中國內地出售半導體設備的規定，引發投資者憂慮。此外，一家領先科技公司在8月1日公布的盈利業績疲弱，季度利潤急挫85%，其後更宣布將裁員15%，加深市場對科技股增長前景的憂慮。

地緣政治仍是投資者持續面對的風險，因為中東的緊張局勢似乎再度升溫，但這並非8月初市場氣氛急劇轉變的主因。



*金融業表現最疲弱，本土和防守性行業表現最佳*



市場普遍出現拋售，所有行業均錄得超過10%的跌幅。金融業（銀行、保險和券商）表現最疲弱，其次是貿易公司和汽車業。表現最佳的行業主要為本土和防守性行業，例如零售和康健護理，以及鐵路和電訊。

隨著市場對進一步加息的觀點有所改變，加上10年期債券孳息率下跌（10年期日本政府債券孳息率由超過1%跌至0.8%以下），故即使業務沒有承受日圓貨幣風險，金融業仍最受打擊。此外，截至7月底的市場價格反映，日本央行在2024年底之前進一步加息25點子的機會率為50%，但現時有關機會率已跌至接近0%。這些發展均改變了金融股市場的投資氣氛。

本土行業及一般具防守性的行業表現較佳，令人相信日本當地經濟前景仍然穩健。日本消費者一直面對物價上漲的困境，而且直到最近實質工資才轉為正增長。日圓轉強使進口價格下跌，為日本當地企業帶來正面影響，應有助支持本土經濟企業。

因子方面，增長股和動力股最受打擊，而質素評分高、自由現金流收益率高的企業股價跌幅較小。



*日企盈利及現金流穩增，有助推動日股估值重估*



「日圓套息交易」的平倉潮將會持續多久，以及對日本股市將造成甚麼影響，現在仍難以得知。然而，借鑑過往市場大幅拋售的經驗，例如2011年3月福島核災難後或2020年3月新冠疫情觸發的拋售，市場在短暫大幅急跌後（兩次跌市均在不足一周內錄得16%至18%的跌幅），都會有所回升。

目前，日本市場的市盈率為12倍，估值相當合理，而企業多作出保守的盈利預測，根據140日圓兌一美元的平均匯率計算，2024/25年度的盈利將會持平。美國市場的市盈率則為22倍，估值顯著較高。考慮到股息率及企業承諾在未來數年回購股份，日本股市料獲得良好支持。估計日本股市在2024/25的整體股東回報率將超過5%。投資者宜繼續留意一些定價能力強勁，並能有效配置資本的優質企業。若跌市導致潛在回報大的投資機會出現，又或跌至投資者心目中的合理價格，投資者應尋求機會，增持一些高確信度的持倉。

宏利投資管理對日本的觀點維持不變：日本正經歷由通縮轉為通脹的過渡期，具有定價能力的企業將可持續提升價格。在此環境下，日本企業的盈利及自由現金流將更穩定增長，有助推動日本股市持續獲得估值重估。



*投資者不再受日圓波動影響，日央行獲更大自由*



在跌市前，日本央行在2024年將會加息一至兩次，並在2025年進一步加息，以推動利率正常化。日本央行並無明確界定「正常化」的利率水平，但應高於目前的0.25%水平。市場不再預期2024年會進一步加息。畢竟，日本央行進一步加息將取決於通脹率是否維持偏高（日本消費物價指數目前為2.8%）。日圓近期轉強導致進口價格開始回落，或有助抑制通脹上升。

「日圓套息交易」的平倉潮意味著投資者不再受日圓大幅波動的影響。這在未來給予日本央行更大的行動自由（採取進一步加息的行動），毋須憂慮對金融市場造成連鎖效應。(wa)