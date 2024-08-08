08/08/2024 09:25
【聚焦人幣】人幣中間價貶74點報7.1460，再刷八個半月低
《經濟通通訊社8日專訊》隔夜美元略升，日圓下跌，人民幣即期也受日圓調整拖累而明顯回落，市場供需重新偏離。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1460，較上個交易日跌74點子，兩連跌，創去年11月20日以來八個半月新低，與市場預測偏離重新擴大至360點左右，上個交易日報7.1386。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1460
|+74.00
|1歐元/人民幣
|7.8151
|+156.00
|100日圓/人民幣
|4.9002
|-407.00
|1港元/人民幣
|0.9173
|+17.10
|1英鎊/人民幣
|9.0701
|+100.00
|1澳元/人民幣
|4.6617
|+54.00
|1紐元/人民幣
|4.2880
|+197.00
|1新加坡/人民幣
|5.3882
|+27.00
|1瑞郎/人民幣
|8.3198
|-526.00
|1加元/人民幣
|5.2008
|+201.00
|1人民幣/林吉特
|0.6282
|+16.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.9826
|-70.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5742
|-158.00
|1人民幣/韓元
|192.4300
|-19.00