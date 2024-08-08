08/08/2024 09:25

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1460 +74.00 1歐元/人民幣 7.8151 +156.00 100日圓/人民幣 4.9002 -407.00 1港元/人民幣 0.9173 +17.10 1英鎊/人民幣 9.0701 +100.00 1澳元/人民幣 4.6617 +54.00 1紐元/人民幣 4.2880 +197.00 1新加坡/人民幣 5.3882 +27.00 1瑞郎/人民幣 8.3198 -526.00 1加元/人民幣 5.2008 +201.00 1人民幣/林吉特 0.6282 +16.60 1人民幣/俄羅斯盧布 11.9826 -70.00 1人民幣/南非蘭特 2.5742 -158.00 1人民幣/韓元 192.4300 -19.00

《經濟通通訊社8日專訊》隔夜美元略升，日圓下跌，人民幣即期也受日圓調整拖累而明顯回落，市場供需重新偏離。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1460，較上個交易日跌74點子，兩連跌，創去年11月20日以來八個半月新低，與市場預測偏離重新擴大至360點左右，上個交易日報7.1386。