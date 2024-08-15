08/08/2024 08:36

【提振內房】小米上海退地拍出全國單價地王，每平米13.1萬

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕8日上海專電》在昨日舉行的上海年內第四批次土地出讓中，徐匯濱江原小米總部地塊備受關注，因起始樓面價高達每平方米10.1萬元（人民幣．下同），未開拍即已超越融信中國(03301)2016年拿下的單價「地王」紀錄。最終，綠城中國(03900)以總價48.05億元斬獲這宗宅地，溢價率達到上限30%，成交樓面價為每平方米13.1萬元。至此，上海再次誕生新的全國單價地王。

新單價「地王」曾於2021年10月被小米集團(01810)以15.5億元競得，小米集團稱將規劃建設為公司上海總部。今年3月上海市規劃自然資源局公告稱，將上述地塊列入2024年度土地儲備計劃。根據該地塊出讓時的預合同，土地閒置滿兩年且未開工建設的，出讓人有權無償收回國有建設用地使用權。這意味著，該地塊被小米集團競得逾兩年後，再度被政府收儲。

業內人士認為，在當前土地市場形勢下，單價「地王」出現具有非常強的信號意義，也體現了更多購地資本關注優質城市和優質地塊，對於增強房地產和重點城市的信心具有積極的作用。

總體來看，本輪土拍共有5宗地塊，涉及徐匯、浦東、虹口、青浦、奉賢新城5個區域，總出讓面積11.56萬平方米，總建築面積25.55萬平方米，起始總價97.67億元。5宗地塊僅吸引11家競買人參拍，最後總成交金額約109.5億元。

其中，綠城斬獲2宗宅地，分別是虹口地塊和徐匯的小米總部。浦東新區北蔡地塊、奉賢區奉賢新城地塊、青浦區重固鎮地塊均底價成交，成交金額分別為19.63億元、25.52億元、4.29億元，競得人分別為浦開、奉賢新城公司、保利。