08/08/2024 08:38

【提振內房】深圳全市範圍收購商品房用作保障房，一線城市首例

《經濟通通訊社8日專訊》據《深圳商報》報道，深圳市安居集團有限公司昨發布了《關於收購商品房用作保障性住房的徵集通告》。通告稱，安居集團所屬企業擬開展收購商品房用作保障性住房工作，徵集範圍包括深圳市內商品房性質的住宅、公寓、宿舍等，優先選取整棟或整單元未售、可實現封閉管理的樓棟項目。徵集期限從即日起至2024年10月31日。

具體房源條件要求包括：位置合適，處於交通便利、配套設施較為齊全的區位，貼近區域發展核心片區；原則上項目主力戶型面積應滿足深圳市保障性住房戶型、面積（65平方米以下）要求。；臨近地鐵口、公交站，具備基礎設施、生活配套相對完善等宜居條件；項目須四證齊全，保證項目的合法合規性，滿足金融機構的貸款要求。(ry)