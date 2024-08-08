08/08/2024 14:52

《中國要聞》中俄據報最早秋季進行首筆易貨貿易，解支付延遲難題

《經濟通通訊社8日專訊》美國制裁令中國等與俄羅斯有貿易往來國家的銀行匯款支付延遲，俄媒稱目前支付延遲平均約10至16日。據《路透》引述三位消息人士報道，中國和俄羅斯可能將開始使用易貨貿易計劃，預計最早在今年秋季達成首筆涉及農業的交易。

俄羅斯總統普京今年5月訪華時，中俄雙邊支付延遲問題被列為首要議題。目前莫斯科和北京試圖限制使用由美國監控的銀行系統，而易貨貿易能夠規避支付延遲問題，降低西方監管機構對中俄交易的可見度，並限制匯率風險。

報道稱俄方正在制定易貨貿易法規，消息人士認為中國也在同步制定相關協定規定。

《路透》指俄羅斯工業貿易部和中國商務部均未回應有關易貨貿易的問題。(ry)