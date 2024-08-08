08/08/2024 11:11

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.6810 +6.40 1周 1.7630 +5.50 2周 1.7550 +4.10 1個月 1.8050 -0.20 3個月 1.8350 -0.40 6個月 1.8850 -0.30 9個月 1.9080 -0.60 1年 1.9170 -0.60

《經濟通通訊社8日專訊》人民銀行公布，今日進行71億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.7%。公開市場今日有103.7億元逆回購到期，即今日淨回籠32.7億元，中止連續五個交易日每日數千億的收水規模。對於昨日(7日)人行時隔4年再次暫停逆回購，法興銀行亞洲宏觀策略師Kiyong Seong認為，與中國債市的表現有關，出於對全球市場走勢和對國內槓桿率的擔憂，公開市場零投放似乎意在抑制對國債上漲的過度押注。華僑銀行駐新加坡策略師Frances Cheung表示，逆回購操作為零表明人行判斷當前流動性較為充裕，後續關注重點應放在人行注入長期流動性的前景上。若本月或9月份降準，釋放的流動性料將置換部分或全部中長期借貸便利(MLF)操作。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)隔夜、一周及兩周向上，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)