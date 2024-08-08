08/08/2024 09:42

【聚焦人幣】7月外儲回升，人幣兌一美元即期開市升107點子

《經濟通通訊社8日專訊》7月末中國外匯儲備規模為32564億美元，較6月末上升340億美元，升幅為1.06%。此外，7月末黃金儲備報7280萬盎司（約2264.33噸），與上個月持平，續第三個月暫停增持黃金。

人民幣兌一美元中間價今報7.1460，較上個交易日跌74點子，兩連跌，創去年11月20日以來八個半月新低，與市場預測偏離重新擴大至360點左右，上個交易日報7.1386。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開107點子，報7.1730，上個交易日即期匯率收盤報7.1837。

上日日本央行官員表態緩解了日圓套息平倉壓力，另外市場對美國出現衰退的擔憂也持續緩解，日圓下跌，美元企穩，人民幣也重新承壓，監管層則延續對中間價有穩有放思路，助力穩定市場預期。

瑞銀最新觀點指出，若市場對美國經濟增長和降息的預期再次轉向，或數據表明中國經濟增長面臨更多下行風險，人民幣會再次面臨貶值壓力。預計美國經濟增長放緩、但不會衰退，美聯儲將在9月第一次降息，不過中國經濟有望在未來幾個季度環比企穩，維持對人民幣匯率年底在7.1-7.2的預測。(sl)