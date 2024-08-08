08/08/2024 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收升208點子止兩連跌，報7.1629

《經濟通通訊社8日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開逾百點後維持區間震盪，臨近中午開始進一步走高，至尾盤略有回吐，收報7.1629，較上個交易日4時30分收盤價升208點子，止兩連跌，全日在7.1540至7.1804之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升115點子，報7.1630。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1460，較上個交易日跌74點子，兩連跌，創去年11月20日以來八個半月新低，與市場預測偏離重新擴大至360點左右，上個交易日報7.1386。

市場人士表示，當前市場缺乏更多的指引，美指和日圓維持區間震盪，關注晚間美國當周初請失業金人數數據，為就業變化提供更多參考；短期人民幣走勢也重回基本面，在外部沒有明顯變化情況下，匯價大概率維持7.1-7.2區間寬幅震盪。

華僑銀行最新點評稱，今日人民幣中間價調貶幅度較大，會讓更多人認為政策制定者可能會利用美元回落的機會讓中間價更加疲弱，這種方法可以讓人民幣匯率相對其貿易夥伴走弱。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰表示，隨著市場情緒趨穩，中國央行加速退出人民幣中間價政策支持；考慮到中國央行的政策目標是保持匯率穩定(但不升值)並縮小離、在岸價差，充足的離岸人民幣流動性將持續，這有利於建立USD/CNH多頭套利交易。(sl)