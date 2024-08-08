08/08/2024 16:47

《行業數據》上月內地新能源車零售環比增2.8%，惟批發銷量降

《經濟通通訊社8日專訊》內地乘聯分會公布，7月全國乘用車市場零售172.0萬輛，同比下降2.8%，環比下降2.6%，結束兩個月連升勢頭。其中7月新能源車零售87.8萬輛，同比增長36.9%，環比增長2.8%，零售滲透率51.1%，但值得留意的是批發銷量為94.5萬輛，同比增長27.6%，環比下降3.6%。

常規燃油車方面，7月零售銷量為84萬輛，同比下降26%，環比下降7%。官媒指出，新能源乘用車國內月度零售銷量首次超過燃油乘用車。

7月汽車零售銷量繼續以比亞迪(01211)(深:002594)大幅領先，達31.2萬輛，吉利汽車(00175)月銷量11.8萬輛排第二，一汽大眾月銷量11.4萬輛排第三；新勢力品牌之中，理想汽車(02015)繼續領跑，月銷量5.1萬輛，在所有汽車廠商中排在第十。

乘聯分會表示，7月經濟的外部環境不確定性明顯上升，內部有效需求雖然相對不足，居民消費預期不強。不過，近期內地「以舊換新」的乘用車報廢更新政策逐步見效、各地相應政策措施出台與跟進，政策推動下的消費潛力釋放效果很好，因此7月新能源車走勢好於乘用車廠商預測團隊的預期。



*新能源車上月出口環比增18%*



至於汽車出口方面，根據乘用車廠商統計口徑，7月乘用車出口（含整車與全散件）37.6萬輛，同比增長20%，環比持平，其中新能源車出口9.2萬輛，同比增長1.3%，環比增長18.2%，佔整體汽車出口總量的24.5%。

乘聯分會提及，比亞迪上月出口3萬輛、特斯拉中國2.79萬輛、吉利旗下極星汽車出口6752輛，分別為7月新能源車品牌出口前三名。

乘聯分會表示，伴隨著中國新能源車的規模優勢顯現和市場擴張需求，中國製造的新能源品牌產品越來越多地走出國門，在海外的認可度持續提升，雖然近期受到外部國家的一些干擾，但長期看新能源出口市場仍然向好，前景光明。(ey)