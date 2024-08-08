08/08/2024 09:54

【數據解讀】大新：內地出口仍屬正面，新興市場或成外貿表現關鍵

《經濟通通訊社8日專訊》中國海關總署昨(7日)公布，7月以美元計價出口同比增7%大遜預期，增速降至三個月低點；進口同比意外大增7.2%，增速負轉正並創三個月高位；貿易順差收窄至847億美元。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒解讀數據指，7月出口增長放緩，或反映個別目的地的需求轉弱，同時亦有出口商可能在歐美針對中國貿易的限制實施前加快出貨，導致輸往歐盟及美國的出口增長加快，整體出口表現仍屬正面。

其中，輸往歐盟的出口增速加快，當中輸往荷蘭、法國及意大利的出口均由跌轉升；輸往美國及印度的出口增速亦加快。輸往東盟及拉丁美洲的出口均保持逾一成的較快增速，惟較6月略有放緩。輸往日本、英國及澳洲的出口均由升轉跌，輸往非洲出口的跌幅則擴大。

至於進口加快，或由於去年同期較低基數所致，以及與生產相關的原材料需求增加。

內地表明著力促消費、惠民生，支持消費品以舊換新等，或有望提升進口需求，而出口商能否加快開拓新興市場，或成未來外貿表現的關鍵。(sl)