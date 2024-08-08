08/08/2024 14:09

【數據前瞻】機構預計中國7月CPI升幅、PPI跌幅均微擴

《經濟通通訊社8日專訊》國家統計局將於明日公布7月通脹等數據。《路透》綜合42家機構預估中值顯示，季節性影響下部分食品價格回升、疊加暑期帶動文旅消費，預計中國7月居民消費價格指數(CPI)同比微升0.3%，升幅較6月擴大0.1個百分點；7家機構預估中值顯示，7月CPI環比料從6月的降0.2%轉為上升0.3%。

同時，34家機構預估中值顯示，大宗商品走弱，7月製造業PMI中原材料購進、出廠價格水平明顯下跌，預計當月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比跌幅從6月的0.8%微擴至0.9%。



*食品等價格支撐CPI升幅，大宗商品價跌料加深PPI降幅*



華創證券研究所首席宏觀分析師張瑜表示，7月物價或維持低位運行。食品方面，天氣因素影響下，蔬菜和雞蛋價格季節性上漲；供給優化帶動豬肉價格繼續小幅上漲。能源方面，國際油價震盪，成品油價格小幅上漲。暑期遊帶動出行、文娛、住宿和餐飲等服務需求，預計7月核心CPI環比上漲0.3%左右。張瑜並預計，7月PPI同比大機會繼續回踩，因7月上游國內外定價的大宗商品均走弱，製造業出廠和原材料購進價格水平明顯下行。

花旗銀行則指出，7月服務業PMI數據顯示消費者信心疲軟，夏季出行需求可能疲軟，預計CPI同比將維持低位。花旗亦提到，根據製造業PMI價格分項指數表現、國內大宗商品價格下跌明顯等評估，PPI同比降幅將加深。



*標普：中國零售消費增長減速，料下半年及明年續低迷*



另外，評級機構標普的最新報告指，中國的零售消費增長正在減速，預計今年下半年和2025年消費將維持低迷；由於中國房地產市場蕭條疊加經濟前景黯淡，消費者信心承壓，宏觀環境的疲弱狀態將持續。(sl)