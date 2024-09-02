08/08/2024 14:52

【內房困局】萬達商管或將獲100億貸款，支付上市前投資者

《經濟通通訊社8日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，大連萬達商業管理集團本周向一些投資者表示，包括浦發銀行(滬:600000)在內的多家銀行，已承諾提供合計逾100億元人民幣的貸款；該筆貸款可能用於支付一家子公司的一些首次公開招股前(pre-IPO)投資者。

知情人士並指，萬達商管可能會下調此前的貸款規模目標，又指上述交易還未最終確定，可能會根據市場情況而改變或推遲。今年2月曾有知情人士曾透露，萬達向銀行尋求約300億元人民幣貸款。

報道指，萬達商管的母公司大連萬達集團，以及浦發銀行，均沒有回覆置評請求。

萬達於2021年分拆出珠海萬達商管，並與投資者簽訂了對賭協議，承諾珠海萬達商管要在2023年內完成上市，否則投資人有權要求公司回購股權，涉及贖回金額或達約300億元人民幣。在2023年最後一個月，珠海萬達商管仍未能在香港上市，但大連萬達商管集團與太盟投資集團(PAG)簽署了新投資協議，解除對賭危機。不過，大連萬達商管集團對珠海萬達商管的持股從此降至40%，太盟等數家原有及新進投資人股東總計持股60%。(sl)