08/08/2024 15:34

【大國博弈】美國上半年超越中國，成德國最大貿易夥伴

《經濟通通訊社8日專訊》據《路透》報道，根據德國統計局初步數據，美國在今年上半年取代中國，成為德國最大的貿易夥伴。《路透》基於該數據計算，1至6月，德國對美國的進出口總額約為1270億歐元，而對中國的進出口總額為1220億歐元。

中國在去年連續第八年成為德國的最大貿易夥伴。今年第一季度，美國就已經超過了中國，貿易總額高出數億美元。總體來看，德國對美國的出口在今年上半年增長了3.3%，達到近810億歐元，對中國的出口則萎縮了近3%，至略高於480億歐元；同期從中國的進口下降近8%至735億歐元，而從美國的進口下降3.4%至461億歐元，能源商品供應帶來一定支撐。

德國工商聯會(DIHK)外貿專家Lola Machleid認為，美國經濟的韌性幫助提振了德國出口。鑑於目前地緣政治的不確定性和未來經濟發展的不確定性，不僅在美國和中國，甚至在德國，都很難預測這種勢均力敵的競爭將如何繼續發展。

報道提到，德國此前已表明希望減少對中國的依賴，理由是雙方存在政治分歧，並指責北京方面採取「不公平做法」；儘管德國在政策措施上一直含糊其辭。(sl)