08/08/2024 09:49

【外圍經濟】摩通料聯儲局未來兩次會議合共減息一厘

《經濟通通訊社8日專訊》摩根大通現在預測美國經濟到今年底陷入衰退的機會率為35%，高於上月初的25%。

Bruce Kasman等摩根大通經濟師在給客戶的報告中表示，美國勞動力需求走弱比預期更為劇烈，裁員的初步跡象顯現。該團隊將美國於2025年下半年經濟陷入衰退的機會率維持在45%。

此外，隨著美國通脹壓力下降，摩根大通預計聯儲局將在9月和11月分別減息0.5厘。

另一方面，美國6月份消費者借款增幅低於預期，因信用卡餘額下降。

聯儲局周三(7日)公布的數據顯示，繼5月份數據上修為139億美元之後，6月份消費者信貸總額增加89億美元。經濟師預估中值為增加100億美元。包括信用卡在內的循環信貸減少近17億美元，減少的規模為2021年初以來最大。包括買車和學費貸款在內的非循環信貸增加106億美元，為1年來最大增長。(rc)