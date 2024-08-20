09/08/2024 09:05

【國際要聞】日本九州強震12傷，氣象廳發「巨大地震」注意警報

《經濟通通訊社9日專訊》日本九州宮崎縣周四（8日）下午發生黎克特制7.1級地震後，日本氣象廳發出「巨大地震」注意警報，既日起多條新幹線路線將會減速行駛，料影響下周盂蘭盆節長假期交通。

氣象廳稱，由於南海海槽發生大地震的可能性相對增大，發出「巨大地震」注意警報。如果發生最大規模的地震，從關東到九州的廣大地區會有強烈搖晃，從關東到沖繩的太平洋沿岸將遭遇大海嘯，因此提醒民眾予以注意。

宮崎縣日南市對出海域，於當地周四下午近5時發生強震，造成至少12人受傷，九州及西九州新幹線一度停駛。氣象廳發出海嘯警報，宮崎港迎來半米高海浪。是次地震震央位於宮崎縣對出的日向灘，震源深度30公里，屬淺層地震。(jf)