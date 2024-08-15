09/08/2024 11:20

【提振內房】新疆：實施購房補貼，下調公積金貸款利率

《經濟通通訊社9日專訊》新疆日前發布的《關於促進新疆自治區房地產市場平穩健康發展的若干措施(試行)》提出，要因地制宜實施購房補貼，因城施策制定住房優惠政策。實施購房補貼的方式是直接發放補貼或發放家電、家裝、車位等消費券。

同時，下調公積金貸款利率0.25個百分點，其中，5年以上首套公積金貸款利率從3.1%調整為2.85%。各地根據當地實際提高公積金貸款額度，對引進人才、多孩家庭的住房公積金貸款提高額度不低於20%。放寬公積金貸款審核徵信條件，由各地自行確定。積極開展公積金貼息貸款和組合貸款業務。繳存職工的父母或子女可以作為共同申請人提取住房公積金賬戶餘額幫助該繳存職工支付購房款，可全額提取支付首付款。

《措施》還支持收購存量商品房用作保障性住房。以市、縣為單位，全面摸排保障性住房需求，按照「以需定購」原則，確定1-2家地方國有企業，以不超過同地段保障性住房重置價格(土地划撥成本+建安成本+不超過5%的利潤)收購房地產企業已建成存量商品房，用作配售型或配租型保障性住房。確保收購之後迅速配售或租賃，房源不能積壓在手上。(lc)