09/08/2024 16:40

《本港經濟》中小企7月營商指數升，商用服務和進出口貿易業較佳

《經濟通通訊社9日專訊》政府統計處公布，中小企業務收益的現時動向指數從今年6月在收縮區域的41.4升至今年7月的41.8，而未來一個月(即今年8月)的業務收益展望動向指數為45.4。

按行業分析，業務收益現時動向指數雖低於50的分界線，但一些統計調查涵蓋的行業的相關指數在今年7月較上月有所上升，特別是商用服務業(從44.5上升至48.2)及進出口貿易業(從42.9上升至45.1)。

進出口貿易業新訂單的現時動向指數從今年6月的44.1上升至7月的44.8，而未來一個月的新訂單展望動向指數為46.5。



*對未來一個月整體預期減弱*



政府發言人表示，中小企的整體營商氣氛在7月略為改善，儘管不同行業表現不一。中小企對未來一個月業務情況的整體預期減弱。整體就業情況偏軟。發言人補充，雖然環球經濟的各項不確定性會影響營商氣氛，但中央政府的各項惠港措施和本地經濟繼續增長應會提供支持。政府會密切監察相關情況。(cl)