09/08/2024 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.67762 -0.214 一周 3.79512 -2.964 兩周 3.86625 -2.988 一個月 4.0356 -3.857 兩個月 4.25566 -2.065 三個月 4.28244 -1.756 六個月 4.38363 - 一年 4.44054 -0.071

《經濟通通訊社9日專訊》港元拆息持續偏軟，隔夜息低見3.67762厘，見逾兩個月最低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌十天，報4.0356厘，續創4月25日以來新低。反映銀行資金成本的三個月拆息報4.28244厘，為去年5月10日以來最低。六個月期維持4.38363厘，一年期則降至4.44054厘。港元匯價今早在7.7936-7.7986之間上落，最新報7.7961，較前收市價跌0.02%。美國上周首次申領失業救濟人數跌幅大過預期，數據紓緩市場對經濟衰退的憂慮，美元匯價周四靠穩。高盛對沖基金業務全球主管Tony Pasquariello表示，在全球市場經歷動盪一周後，最糟糕的拋售可能已經過去，但投資者目前需要對大的方向性押注保持嚴格控制。此外，摩通估計，美國今年陷衰退概率升至35%，維持明年下半年概率45%的預測不變。(cl)資料來源：香港銀行公會