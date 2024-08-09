09/08/2024 11:21
《港元利率》一個月拆息十連跌，美國衰退憂慮紓緩
《經濟通通訊社9日專訊》港元拆息持續偏軟，隔夜息低見3.67762厘，見逾兩個月最低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌十天，報4.0356厘，續創4月25日以來新低。
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.28244厘，為去年5月10日以來最低。六個月期維持4.38363厘，一年期則降至4.44054厘。
港元匯價今早在7.7936-7.7986之間上落，最新報7.7961，較前收市價跌0.02%。
美國上周首次申領失業救濟人數跌幅大過預期，數據紓緩市場對經濟衰退的憂慮，美元匯價周四靠穩。高盛對沖基金業務全球主管Tony Pasquariello表示，在全球市場經歷動盪一周後，最糟糕的拋售可能已經過去，但投資者目前需要對大的方向性押注保持嚴格控制。此外，摩通估計，美國今年陷衰退概率升至35%，維持明年下半年概率45%的預測不變。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.28244厘，為去年5月10日以來最低。六個月期維持4.38363厘，一年期則降至4.44054厘。
港元匯價今早在7.7936-7.7986之間上落，最新報7.7961，較前收市價跌0.02%。
美國上周首次申領失業救濟人數跌幅大過預期，數據紓緩市場對經濟衰退的憂慮，美元匯價周四靠穩。高盛對沖基金業務全球主管Tony Pasquariello表示，在全球市場經歷動盪一周後，最糟糕的拋售可能已經過去，但投資者目前需要對大的方向性押注保持嚴格控制。此外，摩通估計，美國今年陷衰退概率升至35%，維持明年下半年概率45%的預測不變。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.67762
|-0.214
|一周
|3.79512
|-2.964
|兩周
|3.86625
|-2.988
|一個月
|4.0356
|-3.857
|兩個月
|4.25566
|-2.065
|三個月
|4.28244
|-1.756
|六個月
|4.38363
|-
|一年
|4.44054
|-0.071
資料來源：香港銀行公會