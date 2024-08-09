09/08/2024 10:00

《經濟時評》普徠仕：央行動向提升減息預期，日央行或放慢加息

《環富通基金頻道9日專訊》普徠仕多元收益債券策略副基金經理鍾曉陽就環球央行政策差異發表以下評論。



*料聯儲局減息數次，美國或避過衰退*



聯儲局一如市場預期維持7月份利率不變，但同時暗示可能將於9月減息。聯儲局與其他十國集團央行（如英倫銀行和歐洲央行）的潛在政策動向正推動市場的減息預期升溫。

市場的主要憂慮已從通脹水平轉向經濟增長。近期經濟進一步放緩，就業數據開始轉弱，但就業數據被視為滯後指標。市場早前高估經濟「軟著陸」的可能性，現時已大幅上調經濟衰退的預期，或接近今年1月時的情況。然而，由於市場預計聯儲局將會減息數次，相信美國最終可能避過衰退。市場對經濟增長的憂慮已觸發大量交易進行平倉，但同時信貸估值出現改善，信貸息差或反映出現更多機遇。



*若日圓繼續升值，將再為通脹帶來下行壓力*



由於日圓近期升值抑壓未來通脹預期，市場早前未能完全反映日本央行將加息15個基點。日本央行此次加息或是向未來加息25個基點邁出的第一步。日圓近期的升勢已收復自6月以來的貶值的幅度（相對於美國國債）。預計利率差異等外部因素將是影響日圓未來走勢的主要因素，而非外匯干預等特殊因素，尤其是在當前日圓套利交易拆倉潮下，日圓淡倉大規模削減。如果日圓由現時水平繼續升值，將進一步為通脹帶來下行壓力，這將放慢日本央行將利率上調至中性水平的步伐。鑑於近期的市場波動，日本央行進一步調整貨幣政策的步伐或會非常緩慢。這意味著日本央行政策變化導致環球主權債券孳息率上升的可能性較低，而就業和通脹趨勢將成為更關鍵的影響因素。(wa)