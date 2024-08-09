09/08/2024 11:30

《基金觀點》施羅德投資：環球股市波動，創造調整投資組合良機

《環富通基金頻道9日專訊》施羅德投資環球內容團隊指，最近幾天，環球股市出現了劇烈波動，環球主要指數大幅下跌。截至2024年8月5日止的3天內，MSCI世界各國指數(ACWI)下跌6.4%（資料來源：FactSet，以美元計算的淨回報率）。截至8月6日，有跡象顯示金融市場開始出現復甦，日股市場出現反彈，但究竟是甚麼因素導致拋售潮出現，投資者應該有多大程度的憂慮呢？首先，必須明白，股票市場出現大幅下跌並不罕見。施羅德投資環球投資組合經理Simon Webber表示，最近幾天，股市出現了劇烈拋售，影響了金融市場預測和使擁擠交易出現。然而，從 2023年10月至今，環球股市異常強勁（截至2024年7月中，MSCI世界各國指數從2023年10月的低位上升約32%）的背景來看，這種調整是完全健康和正常的。

當中有幾項因素導致環球股市下跌。其中包括美國經濟數據疲弱，引發人們對經濟衰退的擔憂，以及對央行快速減息的預期。另外，日本央行出乎意料地加息，市場上亦存在一些對企業盈利前景的擔憂。



*美儲局9月或減息50個基點，不應過度解讀某月就業數據*



儘管美國出現一些通脹放緩的跡象，但美國聯儲局在2024年7月30日至31日的議息會議上，將利率維持在23年以來的高位。隨後在8月初，疲弱的美國就業數據進一步證實聯儲局的決定。美國7月非農就業人口新增職位回落至11.4萬，遠低於金融市場早前預期的17.5萬，同時失業率上升至4.3%。

施羅德投資資深美國經濟學家George Brown表示，失業率上升引發了「薩姆規則」(Sahm rule )，當失業率的3個月移動平均值相對於過去12個月的低位上升0.5個百分點或更多。這個規則以往一直是可靠的經濟衰退指標，但亦出現過錯判的情況。投資者憂慮的是，聯儲局是否已經錯過減息的最佳時機，若繼續保持觀望態度會否導致經濟陷入衰退。問題在於，2024年6月聯儲局曾暗示只會在年內減息一次。這種偏向鷹派的立場導致它無法在7月份迅速改變政策的方向。聯儲局可能會在9月份減息50個基點，以作彌補。然而，目前金融市場預計2024年聯儲局將減息5次，這是一種過度反應。

從多方面來看，近期美國疲弱的就業市場數據顯示，較高的利率正在按預期發揮作用：如果利率處於收緊狀態，那麼勞動市場會趨向疲弱。此外，失業率上升的主要原因是美國南部邊境移民提供了新的勞動力。不應過度解讀某個月的就業數據，並至少需要等待數月時間，才能判斷是否出現明確趨勢。美國第二季度的經濟增長數據穩健，國內生產總值(GDP)年增長率達到2.8%。最近美國經濟數據疲弱並不足以引發近期所見的大規模拋售行為。



*日央行加息反映對經濟增長信心，降低日圓進一步疲弱風險*



2024年7月31日，日本央行將利率從之前的0%至0.1%區間上調至0.25%。雖然這是一個出乎意料的舉措，但施羅德投資日本股票團隊副主管Taku Arai解釋，日本央行加息，反映了其對日本宏觀經濟增長的信心，包括工資增長。這亦降低了日圓進一步疲弱的風險，從而避免可能引發日本通脹上升的情況。當日本央行加息與疲弱的美國經濟數據（暗示聯儲局需要降息）同時出現，這導致日圓大幅上升，但同時引發了進一步的金融市場波動。Simon Webber解釋，日圓套利交易（即投資者借入日圓並投資於收益更高的海外資產）正在迅速平倉，導致日圓大幅波動和快速上升。日圓早已被嚴重低估，不過現在要判斷金融市場是否過度作出反應，或所有頭寸是否已經全部平倉還言之尚早。

日圓的大幅波動引發了金融市場動盪，但一如既往，任何趨勢的變化亦有贏家和輸家。Taku Arai表示，相信這些金融市場趨勢將支持施羅德投資看好日本小型股的立場，因為它們較集中於當地本土市場，金融業亦是受惠者之一。然而，日本出口商可能會受到負面影響。



*次季企業業績表現強勁，超出預期數量明顯較多*



這次拋售潮適逢2024年第二季度企業業績期，但這並沒有引起人們的擔憂。Simon Webber指，環球主要股票市場的第二季度企業業績表現相當強勁，儘管消費出現明顯疲弱跡象。最近的金融市場走勢，在很大程度上反映出投資者對美國經濟前景的憂慮，因此美國股票的估值從施羅德投資長期以來所警示的高位有所回落。

事實上，隨著美國標準普爾500指數的業績期已經完成約75%，出現超出預期的企業業績數量明顯多過低於預期。施羅德投資策略師Tina Fong表示，這次業績期的盈利增長率達到14%，高於金融市場預期。不過，超出預期的幅度低於之前的幾個季度，導致市場感到失望。

目前，金融市場主要拋售一些以往較受歡迎的行業板塊，例如科技股。幾家美國大型科技公司在財報電話會議上強調了在發展人工智能(AI)方面的投入。Tina Fong補充道，對於投資者來說，這些科技公司能否成功將人工智能方面的投資轉化為收益，將會是未來幾個季度的一大焦點。



*料股市波動性增加，保持高度多元化投資組合*



近期，日本股市首當其衝地承受了拋售壓力，但日本央行的政策調整對當地股市而言並不完全是壞消息。Taku Arai表示，隨著日圓走勢逆轉和工資增長，預計這將會有利於未來的消費情況。基於這些經濟趨勢，對日本企業的整體盈利能力持樂觀態度。其他地方的投資者正在考慮，這會否帶動表現相對落後的地區市場出現改善。

施羅德投資歐洲及英國股票基金經理Nick Kissack補充道，施羅德投資正在探討，近期的市場調整是否反映更持久的變化即將開始，並是否意味著科技和增長股主導的美國股市將進入新的下行周期。如果是這樣的，注意到英國在1999年科技、媒體、通信業(TMT)在高峰期後的6至7年內表現強勁。與此同時，從基本面來看，英國股市表現出韌性，而全球的情況則更加複雜。

Simon Webber表示，由於普遍樂觀的金融市場預期、喜憂參半的經濟數據和明顯的風險定價失準，導致市場預期與實際情況存在落差，施羅德投資一直預期股市波動性將會有所增加。因此，保持高度多元化的投資組合，對金融市場的周期性和防禦性板塊進行均衡投資。經濟「軟著陸」仍是主要預測情景，仍然預計中期內企業盈利溫和增長將繼續支撐股票市場。

總括而言，股票市場確實存在調整風險，但企業基本面良好，金融市場波動性加劇為人們創造出利用錯配調整投資組合的良機。(wa)