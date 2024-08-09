09/08/2024 11:47

【美國大選】威廉博萊：若特朗普當選，料全球經濟增長略微放緩

《環富通基金頻道9日專訊》威廉博萊(William Blair)新興市場債主管安成凌(Marcelo Assalin)發表有關美國大選的市場評論。



*提高關稅或影響全球貿易，幣策正常化進程將加快*



目前看來，特朗普在即將舉行的美國總統大選中獲勝似乎已成為基本預期。投資者應預期特朗普將積極尋求延續其2017年的減稅法案，並進一步降低企業稅。美國提高關稅可能會對全球貿易造成負面影響。對美貿易順差較大的國家可能面臨最大的經濟影響，尤其是中國，其次是歐洲。預期這些地區將會採取重大財政及貨幣政策應對措施，以抵銷新一屆美國政府徵收更高關稅的影響。近年來，鑑於新興市場國家的內部貿易規模顯著增長，預計所受到的直接影響將會較小。

整體而言，若特朗普當選，預期全球經濟增長將略微放緩，同時通脹會暫時升溫。在此情況下，預期全球貨幣政策的正常化進程將會加快，促使全球利率下降。相信聯儲局應該會保持觀望，這將為美元提供額外的支撐。美國國債收益率曲線或會出現牛市變陡，惟將視乎美國的減稅幅度。



*料下半年全球利率下降，流動性將有所改善*



儘管美國大選結果尚待揭曉，但對短期全球經濟前景仍然保持樂觀，預期經濟增速將略微放緩，而全球資金流動性環境將有所改善。無論美國總統大選結果如何，維持對下半年全球利率下行和流動性改善的預期。

預計全球通脹將會持續放緩，而發達經濟體將下調政策利率。隨著貨幣政策限制逐步放鬆，下半年全球利率將會下降，同時流動性亦將有所改善。美國總統大選結果不會改變這一觀點。



*看好新興市場外部主權債及以硬貨幣計價債券*



威廉博萊特別看好新興市場外部主權債，其投資領域多元廣泛，涵蓋70多個國家的162家發行人，且對中國的風險敞口較低。相比之下，新興市場企業信貸及當地貨幣投資對中國的敞口較大。另亦十分看好以硬貨幣計價的債券，預期美國強勁的經濟和審慎的聯儲局政策將繼續支撐美元。

另對於10年期美國國債收益率的展望保持不變，並仍然相信投資者有機會增持長期證券，以鎖定吸引的實際及名義收益率。(wa)